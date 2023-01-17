Тарасов (однодворец) Никифор Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тарасов (однодворец) Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тарасов (однодворец) Акинфий Никифорович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно