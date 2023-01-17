Тарасов (однодворец) Никифор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Никифор Зиновьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тарасов (однодворец) Зиновий Егорович

Мать: Тарасова Евдокия Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тарасов (однодворец) Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тарасов (однодворец) Акинфий Никифорович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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