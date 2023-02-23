Тарасова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зиновий Егорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Тарасов (однодворец) Никифор Зиновьевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зиновий Егорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Зиновий Егорович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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