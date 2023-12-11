Григорьев Виктор
Место рождения
Дата рождения24.11.1931
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1931
Отец: Григорьев Иннокентий
Мать: Таисия
Рождение ребёнка
1955
Сын: Григорьев Сергей
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кашникова Татьяна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
21.08.1960
Сын: Григорьев Александр
Мать ребёнка: Валентина
Широкая, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1995
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область