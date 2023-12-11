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Григорьев Виктор

Место рождения

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

24.11.1931

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1931

Отец: Григорьев Иннокентий

Мать: Таисия

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1955

Сын: Григорьев Сергей

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кашникова Татьяна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
21.08.1960

Сын: Григорьев Александр

Мать ребёнка: Валентина

Широкая, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1995
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

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