(Григорьева) Валентина
Место рождения
Дата рождения07.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Отец: Клыков Григорий
Рождение ребёнка
1955
Сын: Григорьев Сергей
Отец ребёнка: Григорьев Виктор
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кашникова Татьяна
Отец ребёнка: Григорьев Виктор
Рождение ребёнка
21.08.1960
Сын: Григорьев Александр
Отец ребёнка: Григорьев Виктор
Широкая, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно