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(Григорьева) Валентина

Место рождения

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Клыков Григорий

Мать: Брызгачёва Мария Андреевна

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Григорьев Сергей

Отец ребёнка: Григорьев Виктор

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кашникова Татьяна

Отец ребёнка: Григорьев Виктор

Рождение ребёнка
21.08.1960

Сын: Григорьев Александр

Отец ребёнка: Григорьев Виктор

Широкая, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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