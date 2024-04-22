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Саутин Ион Арефьевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Саутин Арефий Михайлович

Мать: Саутина Агафья Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Екатерина Ионовна

Мать ребёнка: Саутина Параскева Косьмина

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Саутин Иван Ионович

Мать ребёнка: Саутина Евдокия Пименовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саутина Параскева Косьмина

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саутин Филипп Ионович

Мать ребёнка: Саутина Евдокия Пименовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саутина Евдокия Пименовна

Смерть
Неизвестно
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