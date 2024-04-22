Саутин Ион Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Саутин Арефий Михайлович
Мать: Саутина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Екатерина Ионовна
Мать ребёнка: Саутина Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
1885
Сын: Саутин Иван Ионович
Мать ребёнка: Саутина Евдокия Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саутина Евдокия Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно