Скворцов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Скворцова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна
Рождение ребёнка
1988
Сын: Скворцов Иван Александрович
Мать ребёнка: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна