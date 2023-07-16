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Скворцов Александр

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Скворцова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
1988

Сын: Скворцов Иван Александрович

Мать ребёнка: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна

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