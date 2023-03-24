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Niiranen (Näätänen) Anna Matintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1840

Дата смерти

10.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1840

Отец: Näätänen Matti

Мать: Näätänen (Kempas) Susanna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
05.10.1861

Дочь: (Niiranen) Saara Tahvontytär

Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
29.08.1864

Дочь: (Niiranen) Maria Tahvontytär

Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
26.05.1867

Дочь: Varonen (Niiranen) Liisa Tahvontytär

Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
06.11.1870

Сын: Niiranen Taavetti Tahvonpoika

Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
17.07.1874

Сын: Niiranen Matti Tahvonpoika

Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
19.06.1879

Дочь: Suhonen (Niiranen) Iida Tahvontytär

Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika

Смерть
10.09.1887

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