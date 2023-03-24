Niiranen (Näätänen) Anna Matintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1840
Дата смерти10.09.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1840
Отец: Näätänen Matti
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1861
Дочь: (Niiranen) Saara Tahvontytär
Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
29.08.1864
Дочь: (Niiranen) Maria Tahvontytär
Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
26.05.1867
Дочь: Varonen (Niiranen) Liisa Tahvontytär
Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
06.11.1870
Сын: Niiranen Taavetti Tahvonpoika
Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
17.07.1874
Сын: Niiranen Matti Tahvonpoika
Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
19.06.1879
Дочь: Suhonen (Niiranen) Iida Tahvontytär
Отец ребёнка: Niiranen Tahvo Pekanpoika
Смерть
10.09.1887