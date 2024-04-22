Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

22.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 1898 по 1912

Жена: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Корби Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1902

Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна

Тульская губерния, Российская Империя
Смерть
22.07.1940
муниципалитет Сен-При, Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс, Французское государство
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