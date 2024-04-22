Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1875
Дата смерти22.07.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Бракосочетание
С 1898 по 1912
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Корби Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна
Рождение ребёнка
30.12.1902
Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна
Рождение ребёнка
25.05.1904
Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Ольга Богдановна
Тульская губерния, Российская Империя
Смерть
22.07.1940
муниципалитет Сен-При, Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс, Французское государство