Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна

Место рождения

Тульская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.07.1878

Дата смерти

23.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1878

Отец: Хвощинский Гермоген Васильевич

Мать: Хвощинская Александра Степановна

Тульская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
С 1898 по 1912

Муж: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Корби Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1902

Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Тульская губерния, Российская Империя
Смерть
23.04.1952
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