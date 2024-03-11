Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна
Место рожденияТульская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.07.1878
Дата смерти23.04.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1878
Тульская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
С 1898 по 1912
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Корби Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1902
Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1904
Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Тульская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Тульская губерния, Российская Империя
Смерть
23.04.1952