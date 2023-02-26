Улита (Лукьянова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти09.06.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
09.10.1799
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Смерть
09.06.1819
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.