Улита (Лукьянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита (Лукьянова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

09.06.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Рождение ребёнка
09.10.1799

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Смерть
09.06.1819
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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