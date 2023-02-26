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Иван Павлов

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Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

Рождение ребёнка
09.10.1799

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

Смерть
Неизвестно
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