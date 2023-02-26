Иван Павлов
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ефрем Иванов
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
Рождение ребёнка
09.10.1799
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
Смерть
Неизвестно