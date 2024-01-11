Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Евдоким Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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