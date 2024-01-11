Афанасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Алексей Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Евдоким Афанасьевич

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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