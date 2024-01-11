Афанасий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Алексей Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Евдоким Афанасьевич
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно