Васильева (Иванова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения02.11.1929
Дата смерти26.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1929
Рождение ребёнка
26.09.1960
Сын: Васильев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Иванович
деревня Пустынь
Рождение ребёнка
27.06.1965
Дочь: Воробьева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Иванович
деревня пустынь
Смерть
26.01.2008
Пустынь, Александровский муниципальный район, Владимирская область