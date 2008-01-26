Васильева (Иванова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Иванова) Нина Павловна

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Место рождения

Ям, Александровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

02.11.1929

Дата смерти

26.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1929

Отец: Иванов Павел Александрович

Мать: Иванова Федосья Михайловна

Ям, Александровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1960

Сын: Васильев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Иванович

деревня Пустынь
Рождение ребёнка
27.06.1965

Дочь: Воробьева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Иванович

деревня пустынь
Смерть
26.01.2008
Пустынь, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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