Васильев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Александр Иванович

Васильев Александр Иванович

avatar

Место рождения

деревня Пустынь

Дата рождения

05.09.1934

Дата смерти

05.09.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934

Отец: Васильев Иван Алексеевич

Мать: Васильева Феодосия Ивановна

деревня Пустынь
Смерть
05.09.1934
Рождение ребёнка
26.09.1960

Сын: Васильев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Васильева Нина Павловна

деревня Пустынь
Рождение ребёнка
27.06.1965

Дочь: Воробьева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Васильева Нина Павловна

деревня пустынь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close