Васильев Александр Иванович
Место рождениядеревня Пустынь
Дата рождения05.09.1934
Дата смерти05.09.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934
деревня Пустынь
Смерть
05.09.1934
Рождение ребёнка
26.09.1960
Сын: Васильев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Васильева Нина Павловна
деревня Пустынь
Рождение ребёнка
27.06.1965
Дочь: Воробьева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Васильева Нина Павловна
деревня пустынь