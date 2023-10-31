Багаутдинов Ренат Равильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Ренат Равильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1985

Отец: Багаутдинов Равиль Нажипович

Мать: Багаутдинова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
22.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боброва Ольга Александровна

Рождение ребёнка
25.04.2012

Дочь: Багаутдинова Эвелина Ренатовна

Мать ребёнка: Боброва Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Ольга Александровна

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