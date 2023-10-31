Багаутдинов Ренат Равильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1985
Рождение ребёнка
22.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боброва Ольга Александровна
Рождение ребёнка
25.04.2012
Дочь: Багаутдинова Эвелина Ренатовна
Мать ребёнка: Боброва Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно