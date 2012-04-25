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Багаутдинова Эвелина Ренатовна
Багаутдинова Эвелина Ренатовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2012
Пол
Женский
Отец
Багаутдинов Ренат Равильевич
1985 г.р.
Мать
Боброва Ольга Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2012
Отец:
Багаутдинов Ренат Равильевич
Мать:
Боброва Ольга Александровна
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