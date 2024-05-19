Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Смерть
Неизвестно

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