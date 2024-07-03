Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Тимофей
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 – Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
10.11.1781
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Баяндина Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.530 – МК-1813 - выступает восприемницей, написана Анисия??? (Это интересно)
Смерть
Неизвестно