Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Кирилл Амосович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1770

Сын: Баяндин Антон Кириллович

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1774

Сын: Баяндин Семён Кириллович

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 – Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
10.11.1781

Сын: Баяндин Абрам Кириллович

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1782

Сын: Баяндин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Баяндина Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Амосович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.530 – МК-1813 - выступает восприемницей, написана Анисия??? (Это интересно)
Смерть
Неизвестно

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