Учаева (Королева) Валентина Васильевна Пенькозавод
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Учаев Александр Леонидович
Отец ребёнка: Учаев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Учаев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Учаев Леонид
Рождение ребёнка
?.09.1990
Дочь: (Учаева) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Учаев Леонид