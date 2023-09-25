Учаева (Королева) Валентина Васильевна Пенькозавод — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Королева) Валентина Васильевна Пенькозавод

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Василий Михайлович

Мать: Королёва (Вишнякова) Матрёна Павловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Учаев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Учаев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Леонид

Рождение ребёнка
?.09.1990

Дочь: (Учаева) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Учаев Леонид

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