Кочнева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)
Рождение ребёнка
17.06.1907 ст.
Дочь: Кочнева Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно