Кочнева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.

Сын: Кочнев Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.1907 ст.

Дочь: Кочнева Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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