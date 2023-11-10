Кочнева (Кочнева) Агриппина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1907 ст.
Дата смерти12.10.1908 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907 ст.
Крещение
20.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Григорий Иванович Гилев, Феодосия Клементьевна Плотникова
Смерть
12.10.1908 ст.
Причина смерти: от свинки
Похороны
19.10.1908 ст.
на учрежденном кладбище