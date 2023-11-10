Кочнева (Кочнева) Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева (Кочнева) Агриппина Фёдоровна

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.06.1907 ст.

Дата смерти

12.10.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907 ст.

Отец: Кочнев Федор Исидорович (Сидорович)

Мать: Кочнева Мария Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
20.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Григорий Иванович Гилев, Феодосия Клементьевна Плотникова
Смерть
12.10.1908 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от свинки
Похороны
19.10.1908 ст.
на учрежденном кладбище
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