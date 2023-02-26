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Антип

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Место рождения

сельцо Лунино Калужской губ.

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Лунино Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трофим Антипов

Мать ребёнка: ?

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефросинья Антипова

Мать ребёнка: ?

сельцо Лунино Калужской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Верхолашина Васса Антипова

Мать ребёнка: ?

д.Лунино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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