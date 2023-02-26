Антип
Место рождениясельцо Лунино Калужской губ.
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Лунино Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трофим Антипов
Мать ребёнка: ?
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефросинья Антипова
Мать ребёнка: ?
сельцо Лунино Калужской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Верхолашина Васса Антипова
Мать ребёнка: ?
д.Лунино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно