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Трофим Антипов

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Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1814 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Антип

Мать: ?

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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