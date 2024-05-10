Минский Наум Исаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минский Наум Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минский Исай Маркович

Мать: Минская Гисе Гиршевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)

Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.

Сын: Минский Григорий Наумович

Мать ребёнка: Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
20.07.1891 ст.

Сын: Минский Захарий Наумович

Мать ребёнка: Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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