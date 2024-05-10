Минский Наум Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минский Исай Маркович
Мать: Минская Гисе Гиршевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.
Сын: Минский Григорий Наумович
Мать ребёнка: Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)
Рождение ребёнка
20.07.1891 ст.
Мать ребёнка: Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)
Смерть
Неизвестно