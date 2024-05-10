Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смерти30.08.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минский Наум Исаевич
Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.
Сын: Минский Григорий Наумович
Отец ребёнка: Минский Наум Исаевич
Рождение ребёнка
20.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Минский Наум Исаевич
Смерть
30.08.1894 ст.
Причина смерти: «От воспаления матки»