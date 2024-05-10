Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна) Вычислено 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минская Мария (Марьям) Семеновна (Симоновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

30.08.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минский Наум Исаевич

Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.

Сын: Минский Григорий Наумович

Отец ребёнка: Минский Наум Исаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
20.07.1891 ст.

Сын: Минский Захарий Наумович

Отец ребёнка: Минский Наум Исаевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
30.08.1894 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: «От воспаления матки»

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