Красницкая (Курдун) Елена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красницкая (Курдун) Елена Иосифовна

Место рождения

Столбцы, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

01.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965

Отец: Курдун Иосиф

Мать: Курдун Вера Парфирьевна

Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.05.1988

Сын: Красницкий Андрей Викторович

Отец ребёнка: Красницкий Виктор

Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.05.1996

Сын: Красницкий Сергей Викторович

Отец ребёнка: Красницкий Виктор

Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красницкий Виктор

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