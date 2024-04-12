Красницкая (Курдун) Елена Иосифовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965
Отец: Курдун Иосиф
Мать: Курдун Вера Парфирьевна
Рождение ребёнка
30.05.1988
Сын: Красницкий Андрей Викторович
Отец ребёнка: Красницкий Виктор
Рождение ребёнка
19.05.1996
Сын: Красницкий Сергей Викторович
Отец ребёнка: Красницкий Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красницкий Виктор