Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения25.02.1928
Дата смерти16.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928
Рождение ребёнка
Около ?.08.1947
Сын: Дьяченко Анатолий
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Нестерович
Рождение ребёнка
16.03.1949
Дочь: (Дьяченко) Антонина
Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Нестерович
Смерть
16.09.2010
Сарабуха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Горинское, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область