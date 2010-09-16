Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна 25.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна

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Место рождения

Голбино, Сутковская волость, Мологский уезд

Дата рождения

25.02.1928

Дата смерти

16.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928

Отец: Балахонов Александр Арсеньевич

Мать: Балахонова (Егорова) Анастасия Михайловна

Голбино, Сутковская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.08.1947

Сын: Дьяченко Анатолий

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Нестерович

Рождение ребёнка
16.03.1949

Дочь: (Дьяченко) Антонина

Отец ребёнка: Дьяченко Андрей Нестерович

Смерть
16.09.2010
Сарабуха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Горинское, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

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