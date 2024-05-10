Дьяченко Андрей Нестерович
Место рожденияХерсонская область, Белозерский район, село Кисилевка
Дата рождения16.10.1922
Дата смерти12.09.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1922
Рождение ребёнка
Около ?.08.1947
Сын: Дьяченко Анатолий
Мать ребёнка: Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
16.03.1949
Дочь: (Дьяченко) Антонина
Мать ребёнка: Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна
Смерть
12.09.1978
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно