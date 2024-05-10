Дьяченко Андрей Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Андрей Нестерович

Дьяченко Андрей Нестерович

avatar

Место рождения

Херсонская область, Белозерский район, село Кисилевка

Дата рождения

16.10.1922

Дата смерти

12.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1922

Отец: Дьяченко Нестер Тимофеевич

Мать: Дьяченко (Дружина) Ефросинья Федосеевна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1947

Сын: Дьяченко Анатолий

Мать ребёнка: Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
16.03.1949

Дочь: (Дьяченко) Антонина

Мать ребёнка: Дьяченко (Балахонова) Нина Александровна

Смерть
12.09.1978
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.