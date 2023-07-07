Гуляева (Головачевская) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.?.1855 ст.
Дата смерти02.?.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.09.1875 ст.
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Гуляева Ольга Эрастовна
Отец ребёнка: Гуляев Эраст Евгеньевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Гуляева Наталия Эрастовна
Отец ребёнка: Гуляев Эраст Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Эраст Евгеньевич
Смерть
02.?.1923