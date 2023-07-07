Гуляева (Головачевская) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Головачевская) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.?.1855 ст.

Дата смерти

02.?.1923

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1875 ст.

Муж: Гуляев Эраст Евгеньевич

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Гуляева Ольга Эрастовна

Отец ребёнка: Гуляев Эраст Евгеньевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Гуляева Наталия Эрастовна

Отец ребёнка: Гуляев Эраст Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Борис Эрастович

Отец ребёнка: Гуляев Эраст Евгеньевич

Смерть
02.?.1923
Петергоф, Петергофский уезд
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