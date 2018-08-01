Деревнина София Денинсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина София Денинсовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2018

Отец: Деревнин Денис Сергеевич

Мать: Деревнина Анастасия Геннадьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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