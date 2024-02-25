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Парилов Роман Владиславович

Место рождения

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

28.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1978

Отец: не указан

Мать: Парилова (Макаренко) Зинаида Петровна

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парилова (Холодкова) Оксана

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.08.1999

Сын: Парилов Данил Романович

Мать ребёнка: Парилова (Холодкова) Оксана

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.09.2005

Дочь: Парилова Вероника Романовна

Мать ребёнка: Парилова (Холодкова) Оксана

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.06.2010

Сын: Парилов Егор Романович

Мать ребёнка: Парилова (Холодкова) Оксана

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область

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