Парилов Роман Владиславович
Место рождения
Дата рождения28.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1978
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1999
Мать ребёнка: Парилова (Холодкова) Оксана
Рождение ребёнка
22.09.2005
Дочь: Парилова Вероника Романовна
Мать ребёнка: Парилова (Холодкова) Оксана
Рождение ребёнка
24.06.2010
Мать ребёнка: Парилова (Холодкова) Оксана