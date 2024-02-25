Парилова (Макаренко) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955
Отец: Макаренко Петр
Мать: Макаренко Пана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.04.1978
Сын: Парилов Роман Владиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1980
Дочь: Огородникова (Парилова) Наталья Владиславовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно