Парилова (Макаренко) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парилова (Макаренко) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955

Отец: Макаренко Петр

Мать: Макаренко Пана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.04.1978

Сын: Парилов Роман Владиславович

Отец ребёнка: не указан

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.05.1980

Дочь: Огородникова (Парилова) Наталья Владиславовна

Отец ребёнка: не указан

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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