Бобков Никита Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Бобков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бокарева Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бобков Петр Никитич
Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Львовна
Пермская губерния
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бобков Семен Никитич
Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Львовна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно