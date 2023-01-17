Бобков Никита Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобков Никита Антонович

Бобков Никита Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Бобков Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бокарева Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бобков Петр Никитич

Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Львовна

Пермская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бобков Семен Никитич

Мать ребёнка: Бобкова Екатерина Львовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Екатерина Львовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close