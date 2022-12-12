Бобкова Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Екатерина Львовна

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Место рождения

Московская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бокарева Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Бобков Никита Антонович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бобков Петр Никитич

Отец ребёнка: Бобков Никита Антонович

Пермская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бобков Семен Никитич

Отец ребёнка: Бобков Никита Антонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Никита Антонович

Смерть
Неизвестно
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