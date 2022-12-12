Бобкова Екатерина Львовна
Место рожденияМосковская губерния
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бокарева Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Бобков Никита Антонович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бобков Петр Никитич
Отец ребёнка: Бобков Никита Антонович
Пермская губерния
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бобков Семен Никитич
Отец ребёнка: Бобков Никита Антонович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно