Затирахина 2, Трушникова 3 Матрона Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затирахина 2, Трушникова 3 Матрона Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1871

Дочь: Параскева Кирилова

Отец ребёнка: Затирахин Кирил Солд. Д. Зарослой Сергеев

Бракосочетание
28.05.1875

Муж: Трушников Филип Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев

Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
М. 42 вторым Ж. 38 третьим солдатка д. Зарослой
Рождение ребёнка
12.06.1877

Дочь: Акилина Филипова

Отец ребёнка: Трушников Филип Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затирахин Кирил Солд. Д. Зарослой Сергеев

Смерть
Неизвестно
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