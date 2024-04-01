Затирахина 2, Трушникова 3 Матрона Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1871
Дочь: Параскева Кирилова
Отец ребёнка: Затирахин Кирил Солд. Д. Зарослой Сергеев
Бракосочетание
28.05.1875
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
М. 42 вторым Ж. 38 третьим солдатка д. Зарослой
Рождение ребёнка
12.06.1877
Дочь: Акилина Филипова
Отец ребёнка: Трушников Филип Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно