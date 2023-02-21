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Пожиткова Анастасия Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Дочь: Пожиткова Наталья Евсигнеевна

Отец ребёнка: Пожитков Евсигней Максимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Иван Иларионович кр жена Перескева Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Евсигней Максимович

Смерть
Неизвестно
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