Пожитков Иван Евсигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Евстигней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1909 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пожиткова Наталья Евсигнеевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Дмитр Мих Калмыков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно