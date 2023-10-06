Сафонов Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1972

Дочь: Сафонова Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1985

Дочь: Букалова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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