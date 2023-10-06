Букалова Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1985
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1985
Отец: Сафонов Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букалов Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
14.02.2020
Дочь: Букалова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Букалов Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
03.10.2023
Дочь: Букалова Марьяна Михайловна
Отец ребёнка: Букалов Михаил Юрьевич