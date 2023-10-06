Букалова Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалова Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

2020 г.р.
2023 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1985

Отец: Сафонов Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букалов Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
14.02.2020

Дочь: Букалова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Букалов Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
03.10.2023

Дочь: Букалова Марьяна Михайловна

Отец ребёнка: Букалов Михаил Юрьевич

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