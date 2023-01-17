Лобарева Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобарева Наталья Георгиевна

Лобарева Наталья Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Лобарев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Людмила Филипповна

Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобарев Филипп Степанович

Смерть
1968
Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close