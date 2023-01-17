Лобарева Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Лобарев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Людмила Филипповна
Отец ребёнка: Лобарев Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Буб, Сивинский муниципальный район, Пермский край