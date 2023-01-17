Фролов Владимир Емелянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Фролов Емельян Захарович
Мать: Фролова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1916
Дочь: Фролова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Фролова Мария Косьминична
Рождение ребёнка
17.04.1923
Мать ребёнка: Фролова Мария Косьминична
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Питюх Ираида Владимировна
Мать ребёнка: Фролова Мария Косьминична
Смерть
1972
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область