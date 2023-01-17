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Фролов Владимир Емелянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Фролов Емельян Захарович

Мать: Фролова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1916

Дочь: Фролова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Фролова Мария Косьминична

Большой, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Фролов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Фролова Мария Косьминична

Большой, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Питюх Ираида Владимировна

Мать ребёнка: Фролова Мария Косьминична

Большой, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1972
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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