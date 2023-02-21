Фролова (Солдаткина) Мария Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1916
Дочь: Фролова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Фролов Владимир Емелянович
Рождение ребёнка
17.04.1923
Отец ребёнка: Фролов Владимир Емелянович
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Питюх Ираида Владимировна
Отец ребёнка: Фролов Владимир Емелянович
Смерть
Неизвестно