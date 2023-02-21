Фролова (Солдаткина) Мария Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Солдаткина) Мария Косьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1916

Дочь: Фролова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Фролов Владимир Емелянович

Большой, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Фролов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Фролов Владимир Емелянович

Большой, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Питюх Ираида Владимировна

Отец ребёнка: Фролов Владимир Емелянович

Большой, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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