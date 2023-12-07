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Мотылев Филипп Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1907

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907

Отец: Мотылев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мотылева Татьяна Филиповна

Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
20.10.1941

Дочь: Мотылева Раиса Филиповна

Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Мотылева Нина Филипповна

Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Мотылева Любовь Филиповна

Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиено Ксения Хрисановна

Смерть
1957
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