Мотылев Филипп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1907
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907
Отец: Мотылев Андрей
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мотылева Татьяна Филиповна
Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
20.10.1941
Дочь: Мотылева Раиса Филиповна
Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Мотылева Нина Филипповна
Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Мотылева Любовь Филиповна
Мать ребёнка: Сергиено Ксения Хрисановна
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957