Сергиено Ксения Хрисановна
Место рожденияБрянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Дата рождения10.02.1912
Дата смерти30.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мотылева Татьяна Филиповна
Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
20.10.1941
Дочь: Мотылева Раиса Филиповна
Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Мотылева Нина Филипповна
Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Мотылева Любовь Филиповна
Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич
Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2008