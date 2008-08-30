Сергиено Ксения Хрисановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергиено Ксения Хрисановна

Сергиено Ксения Хрисановна

avatar

Место рождения

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка

Дата рождения

10.02.1912

Дата смерти

30.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912

Отец: Сергиенко Хрисан Прокопович

Мать: Сергеенко Домна Сидоровна

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мотылева Татьяна Филиповна

Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
20.10.1941

Дочь: Мотылева Раиса Филиповна

Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Мотылева Нина Филипповна

Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Мотылева Любовь Филиповна

Отец ребёнка: Мотылев Филипп Андреевич

Брянская обл., Выгоничский р-н, д. Граборовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотылев Филипп Андреевич

Смерть
30.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close