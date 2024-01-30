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Utter (Luik) Marie

Место рождения

Kose-Uuemõisa (Neuenhof), Harjumaa, Estland

Дата рождения

29.09.1871

Дата смерти

13.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1871

Отец: Luik Jaan

Мать: Luik (Sõueauk) Liso

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Бракосочетание
05.09.1899

Муж: Utter Otto

Рождение ребёнка
05.03.1900

Сын: Уттер Иоганн Оттович

Отец ребёнка: Utter Otto

Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Urvik (Utter) Hilda Johanna

Отец ребёнка: Utter Otto

Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Talving Louise Marie (Mare)

Отец ребёнка: Utter Otto

Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Udeküll (Utter) Alma Helene

Отец ребёнка: Utter Otto

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Utter Otto Ferdinand

Отец ребёнка: Utter Otto

Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Peep (Utter) Leida

Отец ребёнка: Utter Otto

Смерть
13.08.1942
Похороны
21.08.1942

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