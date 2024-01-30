Utter (Luik) Marie
Место рожденияKose-Uuemõisa (Neuenhof), Harjumaa, Estland
Дата рождения29.09.1871
Дата смерти13.08.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1871
Отец: Luik Jaan
Мать: Luik (Sõueauk) Liso
Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Бракосочетание
05.09.1899
Муж: Utter Otto
Рождение ребёнка
05.03.1900
Сын: Уттер Иоганн Оттович
Отец ребёнка: Utter Otto
Рождение ребёнка
04.08.1901
Дочь: Urvik (Utter) Hilda Johanna
Отец ребёнка: Utter Otto
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Talving Louise Marie (Mare)
Отец ребёнка: Utter Otto
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Udeküll (Utter) Alma Helene
Отец ребёнка: Utter Otto
Рождение ребёнка
02.01.1910
Сын: Utter Otto Ferdinand
Отец ребёнка: Utter Otto
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Peep (Utter) Leida
Отец ребёнка: Utter Otto
Смерть
13.08.1942
Похороны
21.08.1942