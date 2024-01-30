Utter Otto
Место рожденияKarinu
Дата рождения30.08.1872
Дата смерти14.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1872
Отец: Utter Jüri
Мать: Utter (Treksler) Leenu
Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Бракосочетание
05.09.1899
Жена: Utter (Luik) Marie
Рождение ребёнка
05.03.1900
Сын: Уттер Иоганн Оттович
Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie
Рождение ребёнка
04.08.1901
Дочь: Urvik (Utter) Hilda Johanna
Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Talving Louise Marie (Mare)
Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Udeküll (Utter) Alma Helene
Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie
Рождение ребёнка
02.01.1910
Сын: Utter Otto Ferdinand
Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Peep (Utter) Leida
Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie
Смерть
14.07.1948
Похороны
18.07.1948