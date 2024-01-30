Utter Otto — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиUtter Otto

Utter Otto

Место рождения

Karinu

Дата рождения

30.08.1872

Дата смерти

14.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1872

Отец: Utter Jüri

Мать: Utter (Treksler) Leenu

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Бракосочетание
05.09.1899

Жена: Utter (Luik) Marie

Рождение ребёнка
05.03.1900

Сын: Уттер Иоганн Оттович

Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie

Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Urvik (Utter) Hilda Johanna

Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie

Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Talving Louise Marie (Mare)

Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie

Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Udeküll (Utter) Alma Helene

Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Utter Otto Ferdinand

Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie

Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Peep (Utter) Leida

Мать ребёнка: Utter (Luik) Marie

Смерть
14.07.1948
Похороны
18.07.1948

Мы используем куки для улучшения работы сайта.