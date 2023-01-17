Сушина (Науменко) Орина Софрониевна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Науменко Софроний Иванович
Мать: Науменко Мелания
Рождение ребёнка
03.01.1913
Отец ребёнка: Сушина Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демченко Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Сушина Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петриенко Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Сушина Степан Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954