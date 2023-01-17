Сушина (Науменко) Орина Софрониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушина (Науменко) Орина Софрониевна

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Место рождения

Дегтяри, Чернігівська область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Науменко Софроний Иванович

Мать: Науменко Мелания

Дегтяри, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1913

Сын: Сушина Яков Степанович

Отец ребёнка: Сушина Степан Сидорович

Варва, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демченко Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Сушина Степан Сидорович

Варва, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петриенко Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Сушина Степан Сидорович

Варва, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушина Степан Сидорович

Смерть
1954
Варва, Чернігівська область
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