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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2716Варва, мест. вл. и казач.при р. Удае.423446012061347Церквей православных 2. Ярмарок 3. Базар.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
С. Османовка и Озерян, с мест. Варвы и 9 хут.37Софья Галаган847—314
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
533. Варва, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 470, жителей 2150, 3 церкви православные, еврейский молитвенный дом, школа, 12 питейных Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Варва местечкоВарвинское козаков842361329—3818318201651
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28670Варваселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Варвинськийселищна рада Варвинська