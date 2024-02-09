посёлок городского типа Варва, посёлок городского типа Варва, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Варва

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2716Варва, мест. вл. и казач.при р. Удае.423446012061347Церквей православных 2. Ярмарок 3. Базар.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
С. Османовка и Озерян, с мест. Варвы и 9 хут.37Софья Галаган847314

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Озерянская волость
533. Варва, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 470, жителей 2150, 3 церкви православные, еврейский молитвенный дом, школа, 12 питейных Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Гнединская волость
5.0Варва местечкоВарвинское козаков8423613293818318201651

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28670Варваселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Варвинськийселищна рада Варвинська
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