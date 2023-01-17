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Куранов Василий Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.01.1914 ст.

Дата смерти

25.06.1914

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914 ст.

Отец: Куранов Григорий Михайлович

Мать: Куранова Любовь Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Николай Иванович Елизаров и Елена Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 9 номер 9
Смерть
25.06.1914
Умер от катара кишечника в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 35 номер 78
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