Куранов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1914 ст.
Дата смерти25.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914 ст.
Восприемники: казаки Николай Иванович Елизаров и Елена Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 9 номер 9
Смерть
25.06.1914
Умер от катара кишечника в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 35 номер 78